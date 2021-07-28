В Череповецком районе при разборе старой печи нашли гранату времен Великой Отечественной войны

28.07.2021 [Происшествия]
В Череповецком районе при разборе старой печи нашли гранату времен Великой Отечественной войны

В деревне Горелый Починок в Череповецком районе обнаружили боевую гранату времен Великой Отечественной.

В правоохранительные органы обратился мужчина, разбиравший фундамент старой печки в своем дачном доме. По его словам, дом он приобрел несколько лет назад, а в этом году решил сделать ремонт и при разборе обнаружил предмет, похожий на боеприпас. 

— Прибывшие  на место специалисты группы разминирования череповецкого ОМОН Росгвардии обследовали найденный  предмет и установили, что перед ними граната РГД-33 времен Великой Отечественной войны, взрывоопасная, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Боеприпас передали полицейским для дальнейшего уничтожения. 

 

Тэги: граната, ВОВ, боеприпасы, Росгвардия
Фото пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

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