В Череповецком районе при разборе старой печи нашли гранату времен Великой Отечественной войны

В деревне Горелый Починок в Череповецком районе обнаружили боевую гранату времен Великой Отечественной.

В правоохранительные органы обратился мужчина, разбиравший фундамент старой печки в своем дачном доме. По его словам, дом он приобрел несколько лет назад, а в этом году решил сделать ремонт и при разборе обнаружил предмет, похожий на боеприпас.

— Прибывшие на место специалисты группы разминирования череповецкого ОМОН Росгвардии обследовали найденный предмет и установили, что перед ними граната РГД-33 времен Великой Отечественной войны, взрывоопасная, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Боеприпас передали полицейским для дальнейшего уничтожения.