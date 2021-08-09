226 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 226 новых случаев коронавирусной инфекции, 173 человека выздоровели, восемь умерли. Такие данные 9 августа опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 56 799 пациентам. Большая часть из них — 50 607 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 446 человек.

Ранее NewsVo писал, что в регионе от коронавируса вакцинировалось около четверти взрослого населения.