226 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

09.08.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 226 новых случаев коронавирусной инфекции, 173 человека выздоровели, восемь умерли. Такие данные 9 августа опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 56 799 пациентам. Большая часть из них — 50 607 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 446 человек.

Ранее NewsVo писал, что в регионе от коронавируса вакцинировалось около четверти взрослого населения.

Тэги: коронавирус

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