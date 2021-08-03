В Вологодской области вакцинировалось около четверти взрослого населения

03.08.2021 [Общество]

В Вологодской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 226 тысяч человек, вторым — 175 тысяч человек. Об этом заявил губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании. 

«Это 41% от плана, который мы установили к 1 сентября — вакцинировать 60% населения. К 1 ноября необходимо привить 80% взрослого населения для выработки коллективного иммунитета», — сказал он. 

По данным Вологдастата на 1 января 2021 года, в регионе проживает 1,1 млн человек, из них около 900 тысяч совершеннолетних.

С начала пандемии в Вологодской области выявили 55,2 тысячи заболевших ковидом, выздоровели 49,2 тысячи, скончались 1,3 тысячи пациентов. В последние дни ежесуточный прирост инфицированных составляет 200-220 человек.

Ранее NewsVo рассказывал, что жительница Череповца была поймана на подделке справок об анализах на коронавирус.  

Тэги: пандемия, вакцинация, коронавирус

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