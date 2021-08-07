Жительница Мурманской области дважды устроила скандал в хостеле в Вологде

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 50-летнюю жительницу Мурманской области, устроившую скандал в хостеле в Техническом переулке.

Женщина распивала спиртное в общей столовой, а в ответ на замечание администратора стала вести себя неадекватно и нецензурно оскорбила работницу. Росгвардейцы доставили задержанную в отделение полиции.

«Спустя несколько часов сотрудникам вневедомственной охраны вновь пришлось выехать в данный хостел. Как выяснили росгвардейцы, 50-летняя гостья областной столицы вернулась и снова стала высказывать претензии администратору, при этом вела себя очень агрессивно», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Женщину вновь задержали и передали полицейским для принятия процессуального решения.

Ранее newsVO сообщал о задержании постояльца хостела в Череповце. Мужчина должен был выехать, но вместо этого заперся в комнате, напился и отказывался выходить.