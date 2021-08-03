В Череповце пьяный постоялец устроил скандал в хостеле на улице Чкалова

03.08.2021 [Происшествия]

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего скандал в хостеле на улице Чкалова.

У постояльца, который приехал в Череповец в командировку, закончился срок пребывания, и он должен был выехать, но вместо этого заперся в комнате и напился.

«Работники заведения после долгих уговоров постояльца открыть дверь воспользовались запасным ключом и зашли в номер. Мужчина устроил скандал, стал обзывать работников грубой нецензурной бранью и категорически отказывался выселяться», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Тэги: скандал, хостелы, пьянка, Росгвардия

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