228 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 228 новых случаев коронавирусной инфекции, 176 человек выздоровели, восемь – умерли. Такие данные 6 августа опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 56 116 пациентам. Большая часть из них — 50 055 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 420 человек.

Ранее NewsVo рассказывал, что в Вологодской области вакцинировалось около четверти взрослого населения.