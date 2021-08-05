229 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 229 новых случаев коронавирусной инфекции, 185 человек выздоровели, шесть – умерли. Такие данные 5 августа опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 55 888 пациентам. Большая часть из них — 49 879 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 412 человек.

Ранее NewsVo рассказывал, что в Вологодской области вакцинировалось около четверти взрослого населения.