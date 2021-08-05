Обсуждение эскиза благоустройства Затоновского берега в Вологде пройдёт онлайн 5 августа

05.08.2021 [Общество]

Обсуждение эскиза благоустройства Затоновского берега пройдет в Вологде вечером 5 августа в формате онлайн. 

Ознакомиться с концепцией благоустройства, которую разработала команда Лаборатории городской среды, и стать активными участниками обсуждения смогут все желающие.

Трансляция начнется в 18.30, присоединиться к ней можно будет на нескольких платформах:

Ранее NewsVo рассказывал, что Затоновский пляж получил наибольшую поддержку горожан по итогам голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Голосование проходило онлайн с 26 апреля по 30 мая. Вологжанам предлагались проекты благоустройства 28 общественных территорий. В голосовании приняли участие почти 41 тысяча человек. 

Тогда Затоновский пляж набрал 7 570 голосов, на втором месте – парк Мира со стороны Заречья –5 307 голосов, на третьем – Ковыринский сад — 4 937 голосов.

– Специалисты Лаборатории городской среды собирали пожелания жителей к будущему проекту, встречались с жителями Вологды и вместе вырабатывали общие рекомендации к благоустройству общественного пространства, – сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.

Вечером 5 августа команда Лаборатории городской среды представит эскизный проект, разработанный совместно с вологжанами. Планируется обсудить обустройство мест для спокойного отдыха и занятий спортом, игровых и прогулочных зоны, работы с озеленением пространства, входные группы и многое другое. 

– Каким теперь будет Затоновский берег – решают жители! Заполните, пожалуйста, опрос - это займет всего несколько минут. Перешлите его друзьям, соседям, коллегам, родственникам, – обращаются к вологжанам архитекторы.

По мнению проектировщиков, для того, чтобы разработанная концепция учитывала потребности разных сообществ жителей города и района, нужно, чтобы как можно больше людей приняли участие в опросе и рассказали, каким, по их мнению, должен быть Затоновский берег. Пока в опросе приняли участие более 300 человек.

Окончательный вариант проекта благоустройства Затоновского берега планируется разработать к концу этого года.

Тэги: благоустройство, Заречье, голосование, архитекторы

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