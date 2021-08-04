227 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 227 новых случаев коронавирусной инфекции, 219 человек выздоровели, восемь умерли. Такие данные 4 августа опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

– Из 504 пациентов вологодского моногоспиталя 36 пациентов в тяжелом состоянии, – сообщает мэр Вологды Сергей Воропанов.

По данным мэра, накануне в областной столице 615 человека сделали прививку от COVID-19.

в Вологде продолжают свою работу пункты вакцинации в поликлиниках, в торговых центрах «Макси» (в будни 11:00-19:00, суббота 10:00-13:00), «Макси» на Дальней (в будни 13:00-19:00, суббота 10:00-14:00), здании банка «СГБ» (будни 11:00-18:00) и новый, самый большой центр вакцинации в СКК «Вологда» (будни 11:00-19:00, суббота 10:00-13:00).

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 55 659 пациентам. Большая часть из них — 49 694 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 406 человек.

Ранее NewsVo рассказывал, что в Санкт-Петербурге среди привитых вакциной «Спутник V» заболели коронавирусом 1,8%.



