Среди привитых вакциной «Спутник V» заболели коронавирусом 1,8%. Такие данные по Санкт-Петербургу опубликовала Фонтанка.ру.

Как сообщает издание, чаще всего заболевают коронавирусом привитые вакциной «ЭпиВакКорона», а реже всего те, кто укололся «КовиВаком». Правда, общее число привитых обоими этими препаратами в Петербурге не идет ни в какое сравнение с количеством привитых «Спутником V», после которого коронавирусом заболели только 1,8%.

2 августа на депутатский запрос Бориса Вишневского, главы фракции «Яблоко» в петербургском парламенте, Комитет по здравоохранению Петербурга выдал полную статистику по заболевшим после вакцинации.

– Согласно ответу ведомства, по данным на 23 июля, в городе новой коронавирусной инфекцией заболело в общей сложности 513 239 человек. Первым компонентом вакцины к этому времени были привиты 1 миллион 227 тысяч 496 человек, полностью завершили цикл вакцинации 860 638 человек. Среди полностью привитых заболели коронавирусом 14 672 человека, или 1,7%, а среди сделавших только первый укол — 7 073, – пишет Фонтанка.ру.

Также опубликована статистика по заболевшим после вакцинации в зависимости от типа введенной вакцины.

После первого компонента препарата «Спутник V» в Петербурге заболели ковидом 6 405 человек из 1 178 266 сделавших укол, после второго этапа вакцинации заболели 13 466 человек из 819 768 привитых.

Вакциной «ЭпиВакКорона» в Петербурге привились 16 269 человек, первый этап вакцинации прошли 21 943 человека. Из тех, кто сделал оба укола, заболели ковидом 988 человек, после первого компонента заболел 351 человек.

Привитых «КовиВаком» в Петербурге насчитывается 24 601 человек, первый этап вакцинации этим препаратом прошли 27 287 человек. После него заразились коронавирусом 218 привитых полностью и 317 привитых первым компонентом вакцины.

Соответственно, среди привитых вакциной «Спутник V» заболели коронавирусом 1,8%, среди привитых препаратом «КовиВак» — 0,9%, среди привитых «ЭпиВакКороной»– 6%.

