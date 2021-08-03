Среди привитых вакциной «Спутник V» заболели коронавирусом 1,8%

03.08.2021 [Общество]

Среди привитых вакциной «Спутник V» заболели коронавирусом 1,8%. Такие данные по Санкт-Петербургу опубликовала Фонтанка.ру.

Как сообщает издание, чаще всего заболевают коронавирусом привитые вакциной «ЭпиВакКорона», а реже всего те, кто укололся «КовиВаком». Правда, общее число привитых обоими этими препаратами в Петербурге не идет ни в какое сравнение с количеством привитых «Спутником V», после которого коронавирусом заболели только 1,8%.

2 августа на депутатский запрос Бориса Вишневского, главы фракции «Яблоко» в петербургском парламенте, Комитет по здравоохранению Петербурга выдал полную статистику по заболевшим после вакцинации.

– Согласно ответу ведомства, по данным на 23 июля, в городе новой коронавирусной инфекцией заболело в общей сложности 513 239 человек. Первым компонентом вакцины к этому времени были привиты 1 миллион 227 тысяч 496 человек, полностью завершили цикл вакцинации 860 638 человек. Среди полностью привитых заболели коронавирусом 14 672 человека, или 1,7%, а среди сделавших только первый укол — 7 073, – пишет Фонтанка.ру.

Также опубликована статистика по заболевшим после вакцинации в зависимости от типа введенной вакцины.

После первого компонента препарата «Спутник V» в Петербурге заболели ковидом 6 405 человек из 1 178 266 сделавших укол, после второго этапа вакцинации заболели 13 466 человек из 819 768 привитых.

Вакциной «ЭпиВакКорона» в Петербурге привились 16 269 человек, первый этап вакцинации прошли 21 943 человека. Из тех, кто сделал оба укола, заболели ковидом 988 человек, после первого компонента заболел 351 человек.

Привитых «КовиВаком» в Петербурге насчитывается 24 601 человек, первый этап вакцинации этим препаратом прошли 27 287 человек. После него заразились коронавирусом 218 привитых полностью и 317 привитых первым компонентом вакцины.

Соответственно, среди привитых вакциной «Спутник V» заболели коронавирусом 1,8%, среди привитых препаратом «КовиВак» — 0,9%, среди привитых «ЭпиВакКороной»– 6%.
 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

ТОП НЕДЕЛИ

Пропавшую в Вологде 12-летнюю девочку удерживал пожилой мужчина из Московской области?
Скончался экс-гендиректор «Череповецкого фанерно-мебельного комбината» Евгений Коротков
Главу Вологодского района привлекли за нарушение масочного режима, а потом отменили наказание
Синоптики ожидают в Вологодской области затопивший часть Европы циклон «Дирк»
Более миллиарда рублей направят на ремонт дорог и улиц в Тарногском районе в ближайшие годы
Пропавшую в Вологде 12-летнюю девочку увёз мужчина, представившись родственником её подруги по переписке
В Белозерске восьмилетняя девочка провалилась в открытый колодец
А нам все равно: презентационно-сервисный центр Вологодской области продолжает тратить деньги на мероприятия в пандемию
Режим повышенной готовности в Вологодской области продлен до 31 августа
Большая часть Вологды останется без воды с 13 по 15 августа

Похожие новости

В России запустили карту с действующими ограничениями в регионах из-за коронавируса

Карта стала доступна на сайте стопкоронавирус.рф

118
0

225 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

225 человек выздоровели, семь умерли

327
0

68 протоколов за нарушение масочного режима составлено в Вологде за минувшую неделю

Штраф для граждан – 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч рублей

490
0

В Вологодской области вакцинировалось около четверти взрослого населения

Первую дозу вакцины получили 226 тысяч человек, вторую — 175 тысяч

568
0

Ученые выяснили, что некоторые люди невоспримчивы к коронавирусу

Это связано, в том числе, с генетикой

1642
0

В Великоустюгском моногоспитале увеличат количество коек

Сейчас моногоспиталь переполнен

630
0

226 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

214 человек выздоровели, восемь умерли

443
0

Череповчанку будут судить за подделку справок об анализах на коронавирус

Ей грозит до шести месяцев ареста

521
0

Президента мотоклуба хотели наказать за нарушение масочного режима другими байкерами

Полиция увидела в соцсетях мотоклуба, что на некоторых снимках байкеры стоят без масок и решила, что ответственность за это должен понести руководитель организации

609
0

227 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

178 человек выздоровели, семь умерли

1168
0

228 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

201 человек выздоровел, восемь умерли

1491
0

230 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

189 человек выздоровели, семь умерли

708
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В России запустили карту с действующими ограничениями в регионах из-за коронавируса
Более чем на 4 тысячи человек увеличится количество школьников в Вологодской области в этом году
В Вологодской области мигрантам запретили работать в такси и общественном транспорте
Среди привитых вакциной «Спутник V» заболели коронавирусом 1,8%
В школах Великоустюгского района не хватает учителей
Подозреваемого в похищении 12-летней вологжанки арестовали
В Вологодской области ликвидировали четыре деревни
 
26.07.2021 [Общество]

Необычная экскурсия «В темноте» пройдёт в Вологде 28 июля

1187
0
03.08.2021 [БлогоVO]

Подборка ДТП за Июль 2021 (Вологда)

161
0
03.08.2021 [Обзор Прессы]

Меценат. Настоящий. Вологодский

79
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика