Главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву могут перевести в СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний требует заключить под стражу главу профсоюза «Альянс врачей» (признан Минюстом иноагентом). Анастасия Васильева является фигуранткой «санитарного дела». Вместе с ней еще девять оппозиционеров обвиняются в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил во время несогласованной акции в защиту Алексея Навального в Москве 23 января

«В ходе предварительного заседания в Преображенском суде судья объявила, что от ФСИН поступило представление о переводе Анастасии с запрета определенных действий под стражу»,— рассказал ее адвокат Дмитрий Джулай «РИА Новости». Это связано с опозданиями Анастасии Васильевой. Решение по ходатайству ФСИН огласят 11 августа.

Ранее, 3 августа, суд приговорил к полутора годам ограничения свободы соратницу Навального Любовь Соболь.

В ноябре прошлого года Анастасия Васильева побывала в Вологодской области, посетила городской роддом и провела там проверку.