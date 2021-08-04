Главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву могут перевести в СИЗО

04.08.2021 [Политика]

Федеральная служба исполнения наказаний требует заключить под стражу главу профсоюза «Альянс врачей» (признан Минюстом иноагентом).  Анастасия Васильева является фигуранткой «санитарного дела». Вместе с ней еще девять оппозиционеров обвиняются в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил во время несогласованной акции в защиту Алексея Навального в Москве 23 января

«В ходе предварительного заседания в Преображенском суде судья объявила, что от ФСИН поступило представление о переводе Анастасии с запрета определенных действий под стражу»,— рассказал ее адвокат Дмитрий Джулай «РИА Новости». Это связано с опозданиями Анастасии Васильевой. Решение по ходатайству ФСИН огласят 11 августа.

Ранее, 3 августа, суд приговорил к полутора годам ограничения свободы соратницу Навального Любовь Соболь.

В ноябре прошлого года Анастасия Васильева побывала в Вологодской области, посетила городской роддом и провела там проверку.

Тэги: оппозиция

ТОП НЕДЕЛИ

Пропавшую в Вологде 12-летнюю девочку удерживал пожилой мужчина из Московской области?
Скончался экс-гендиректор «Череповецкого фанерно-мебельного комбината» Евгений Коротков
Синоптики ожидают в Вологодской области затопивший часть Европы циклон «Дирк»
Пропавшую в Вологде 12-летнюю девочку увёз мужчина, представившись родственником её подруги по переписке
Более миллиарда рублей направят на ремонт дорог и улиц в Тарногском районе в ближайшие годы
В Белозерске восьмилетняя девочка провалилась в открытый колодец
Большая часть Вологды останется без воды с 13 по 15 августа
Ученые выяснили, что некоторые люди невоспримчивы к коронавирусу
В Вологодской области ликвидировали четыре деревни
В Вологде разыскивают 12-летнюю девочку

Похожие новости

В Вологде штаб Навального выселяют из арендованного помещения

Предприниматели, сдававшие активистам помещение, выслали сотрудникам штаба уведомление о расторжении договора аренды

7651
5

Осужденного оппозиционера-активиста Ильдара Дадина этапировали в Вологодскую область

В декабре прошлого года суд приговорил молодого человека к трем годам общего режима за «неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия»

3513
2

В Вологде задержали мужчину, подозреваемого в нападениях на Олега Куницына и Евгения Доможирова

Он рассказал полицейским, что стрелял в потерпевших из личной неприязни, сообщает сайт областного УМВД

5627
5

В Вологде в оппозиционера Евгения Доможирова стреляли из травматики

Попало 3 пули, стрелял велосипедист

11445
4

В Вологде забрали в полицию людей, раздававших оппозиционные газеты

 Это произошло накануне в Заречной части города

5425
0

Общественная палата Вологодской области обновится к концу весны

  «В некоторых регионах Общественная палата полностью подконтрольна местной власти, в других – излишне оппозиционна. На Вологодчине нам удается соблюсти баланс» – Алексей Шерлыгин, замгубернатора

2803
3

Четверо вологжан принимают участие в предвыборной кампании в Костроме

Демократическая оппозиция выбрала несколько регионов для подготовки к думским выборам 2016 года, но пока всё идёт не очень гладко: отказы в регистрации и задержания активистов. Досталось и нашим землякам…

4677
6

В Вологде вынесли приговор за удар в лицо оппозиционеру

Андрея Ишина, который ударил Анатолия Грязнова, наказали  исправительными работами. Правда, условно

4142
4

Стену дома, где живет вологодский оппозиционер, испортили оскорбительной надписью

В этот день в подъезде были похороны, и возмущенные соседи сами вызвали участкового с просьбой разобраться

4345
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На улице Конева в Вологде расширят кольцо и сделают съезды с каждого направления
В Череповце задержали вандала, сломавшего голову фигуре кошки в парке «Серпантин»
Вологодский областной суд оставил без изменений решение по условно-досрочному освобождению экс-председателя избиркома Коми
Главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву могут перевести в СИЗО
Во Фрязиновском парке в Вологде коммунальщики, убирая ветки, уничтожили детские шалаши
В Шухободи Череповецкого района жители вынуждены ремонтировать дорожные ямы арболитом
«Деньги есть, но идут куда-то не туда»: Илья Варламов прогулялся по Череповцу
 
26.07.2021 [Общество]

Необычная экскурсия «В темноте» пройдёт в Вологде 28 июля

1272
0
04.08.2021 [БлогоVO]

Лояльность не рождается в обмен только на деньги

44
0
03.08.2021 [Обзор Прессы]

Меценат. Настоящий. Вологодский

586
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика