Глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева заявила о готовящейся забастовке лаборантов роддома Вологды

Сотрудники лаборатории роддома Вологды готовятся объявить забастовку. Об этом заявила руководитель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева после проверки, проведенной сотрудниками организации в медучреждении.

— Мы сейчас готовим документы о предстоящей забастовке работников лаборатории, поскольку они работают в опасных условиях. И будем требовать восстановить заведующую лабораторией на ее рабочем месте, потому что она была уволена незаконно. Будем требовать исправить все нарушения, которые мы нашли, потому что они вызывают угрозу для жизни и здоровья работников. Главврач должна это все устранить, хотя сейчас она почему-то обвиняет во всех нарушениях заведующую лаборатории, — заявила в ходе интернет-трансляции на канале Евгения Доможирова глава профсоюза Анастасия Васильева.

Вологодские полицейские составили в отношении Васильевой, а также еще двух сотрудников профсоюза протоколы о нарушении о нарушении законодательства «в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Оператора и менеджера профсоюза для этого доставляли в отдел полиции, на главу профсоюза документ составили в кафе.

NewsVo сообщал, что утром 11 ноября администрация роддома на улице Пирогова в Вологде сообщила о проникновении посторонних в медучреждение. Через запасной вход уволенная сотрудница роддома и несколько неизвестных попали внутрь, как уверен главврач роддома, незаконно. Активисты вели видеосъемку, а затем заперлись в лаборатории на четвертом этаже здания. На место вызвали полицейских.

Бывшая сотрудница — это Любовь Васильева, ранее заведовавшая клинико-диагностической лабораторией роддома. Женщину уволили 6 ноября, по ее мнению, незаконно. Поэтому 11 ноября она вернулась в медучреждение с представителями независимого профсоюза «Альянс врачей». Васильева рассказала NewsVo, что права работников в учреждении нарушаются. К примеру, при отсутствии вытяжки в помещении лаборанты работают с метиловым спиртом и могут им отравиться. Представители профсоюза провели проверку в лаборатории, зафиксировали нарушения и пообещали передать информацию о них в правоохранительные органы. После того, как активисты покинули роддом, их начали преследовать сотрудники полиции. На Анастасию Васильеву уже успели составить протокол за переход дороги в неположенном месте.