День строителя — это один из тех профессиональных праздников, которые широко отмечаются по всей России. Профессиональный праздник работников строительной отрасли в России отмечается во второе воскресенье августа. ​

В этом году в День Строителя пройдет очный финал конкурса «Лидеры строительной отрасли» на котором будут определены 30 победителей, проекты которых войдут в общую стратегию развития строительной отрасли до 2030 года, представленную по итогу проведения конкурса. Конкурс проводится Всероссийским центром национальной строительной политики при поддержке Минстроя РФ и Правительства РФ.

Сегодня наш гость Дмитрий Мавзолевский – председатель комиссии по архитектуре и градостроительству в предпринимательском сообществе страны "Опора России", членкорреспондент Международной академии бизнеса, директор по строительству с многолетним стажем, который также участвовал в организации смены "Профессии будущего", где для школьников Вологды и Череповца в Центре "Космонавтики и Авиации" на ВДНХ г. Москва прочитал лекцию о путях достижения профессионализма в своей профессии.

Информационный портал NewsVo попросил Дмитрия рассказать о конкурсе «Лидеры строительной отрасли» и о своем конкурсном проекте.

— Почему вы для себя приняли решение об участии в Всероссийском отраслевом конкурсе «Лидеры строительной отрасли»?

— Подобные конкурсы позволяют п проявить себя, свои качества и свой профессионализм. Кроме того, такие площадки помогают обменяться опытом, инновационными идеями и наработками. Руководитель в современном мире не просто управленец – это человек, который способен объединять и мотивировать людей на решение новых, необычных, нестандартных задач.

Только принимая участие в подобных мероприятиях можно оставаться лучшим. Для получения наград нужно приложить время, усилия, которые не гарантируют победу, но ведь и развивая бизнес не известно на 100%, взлетит ли он или останется одним из неудачных стартапов. Конкурс – это отличное место для обмена опытом, навыками, знаниями передовых технологий с другими участниками. Я считаю, что стоит приложить усилия, чтобы рассказать свое мнение, разработать и обсудить свой проект, и это будет ценно не только для самого участника, но и всей отрасли. Нельзя стать экспертом, не пройдя этап того, что ты должен учить окружающих, передавать свой опыт, становиться наставником. Как бы это смешно не звучало, но действительно начинаешь лучше понимать то, о чем рассказываешь другим.



В детском саду, школах, ВУЗах – активные и инициативные люди готовили проекты, участвовали в конкурсах, погружались в борьбу, и кое-кто даже побеждал. Если тогда видели в этом ценность, то почему не видим, став старше? Это ценность никуда не исчезла, спустя годы.

- Расскажите о своем проекте

— По условиям конкурса мне необходимо было подготовить и проработать социально и экономически значимый проект в отрасли для рассмотрения комиссией. В своем проекте я решил выделить тему, которая улучшит процессы в строительной отрасли ▶Внесение правок и дополнений в Федеральный закон "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации" от 17.11.1995 N 169-ФЗ. В этот закон правки вносились последний раз в 2011 году. Существует действующая рабочая группа по актуализации данного закона, но этот вопрос очень затянулся, есть много разногласий во мнениях.

Я хочу ускорить и подсветить эту проблематику при помощи участия экспертного сообщества. Проектирование - это основа строительства. Выбор принципиальных и объемно- планировочных решений, материалов, технологий - все это делается на данной стадии, что сказывается в дальнейшем как на качестве и так и на ценообразовании при реализации проектов. Необходимо обратить внимание на авторское право и усиление роли архитектора в процессе строительства. Зачастую реализация отличается от изначального проекта, что происходит без согласования с архитекторами. Так же необходимо уделять больше внимания прединвестиционному этапу проработки проекта на стадии "Концепция" с подготовкой технико-экономический показателей. Очень много хороших проектов не было реализовано из-за того, что на стадии "Концепция" не проводился расчет предельной стоимости работ.

Я прошел этап защиты своего проекта перед требовательным экспертным жюри и отбор среди полуфиналистов, вышел в финал конкурса. Из десяти тысяч участников в финал со своими проектами прошли только сто финалистов.

— Расскажите о себе, почему вы решили стать строителем

Решение стать строителем было принято мною в последний момент, когда я уже выбирал ВУЗ. Если задуматься, то с самого детства мне было интересно изучать механизмы, разбирать и собирать машинки, роботов, клеить модельки кораблей, самолётов, строить здания из кубиков, рисовать дома. Большое влияние на выбор профессии оказала моя семья: с самого детства меня окружали отцовские станки, сварочные аппараты и инструменты в гараже, а также я любил ходить на работу к дедушке в автобусный парк и ковыряться в поломанных телефонах в его мастерской.

В итоге прошел путь до ТОПа побывав на каждой из карьерных ступенек от рядового сотрудника до директора. Работал мастером, главным инженером, начальником отделауправления по капитальному строительству и эксплуатации, директором по строительству. Работа по строительству требует особого склада характера — умения управлять множеством параллельных процессов держа в фокусе главную цель проекта, не распыляясь по мелочам.

- Что на ваш взгляд является важным для профессии инженер - строитель

Для моей профессии важен высокий уровень развития пространственного и образного мышления, ведь приходится работать с большим объемом технических данных. Важны внимание и усидчивость. Нужны высокие коммуникативные навыки, так как это все — работа с людьми. Обязательно — логическое мышление и математические способности.

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Профессия инженера-строителя относится к классу творческих, но она связана с анализом, испытаниями, конструированием и проектированием, так что требует высокого уровня знаний и постоянного обучения, особенно в текущее время, когда технологии изменяются молниеносно, В себе нужно объединить множество различных компетенций.

- Какие у вас были интересные проекты

— Каждый проект является интересным и уникальным, но для меня пока что некой вершиной является реализация XXII Зимних Олимпийских игр в г. Сочи. С этим проектом пока что ничего не смогло сравняться. Так же я занимался реконструкцией Беломор- Балтийского канала, строительством заводов, гостиничных комплексов, ресторанов и кафе, жилья, офисной и коммерческой недвижимости, отделений банков.

— Чему вас научил сочинский проект?

— Вопросы ответственности, лидерства, достижения результатов никогда не стояли передо мной так остро, как тогда. Там я понял, что люди — самый ценный ресурс. Да, они разные, но в то же время есть и общие черты. Я учился на ходу разбираться в сложных коммуникационных вопросах, находить компромиссы.

В связи с разно векторными задачами не было возможности сосредоточиться на чем-то одном, поэтому пришлось развивать в себе умение видеть перспективы и овладевать комплексным подходом к процессам.

— Ради него вы ушли со стабильной, постоянной работы. Понимали, что это временно?

— Я понимал, что это уникальный опыт, который, возможно, больше никогда не повторится.

— Вам сегодня достаточно текущих знаний, полученного ранее образования?

— На момент попадания в проект Олимпийских игр мне было 27 лет, и у меня было только техническое образование, а также порядка 20 профессиональных курсов (грузоподъемные механизмы, газ, котельные установки, электричество, трубопроводы и прочее). Со временем я понял, что у руководителя, даже если он занимается только техническим направлением, очень много вопросов гуманитарного характера. Он должен быть как три в одном: и юрист, и экономист, и переговорщик. Ну и конечно, специалист по технической части.

Я помимо постоянного повышения своей квалификации читаю курсы и провожу мастер- классы для школьников, студентов и молодых специалистов. Только делясь своими знаниями и опытом можно его структурировать и лучше осознать

— Какое из полученных образований наиболее востребовано в вашей текущей работе?

— Сегодня мне приносит пользу то, что я изучал самостоятельно и проверил на опыте, к сожалению, не те общие знания, которые получил в институте. В работе я активно использую современные подходы менеджмента, развиваю подчиненных: лично провожу мастер-классы, тренинги, разборы кейсов, отправляю на внешние курсы.

Я также оценил результат бизнес-образования. Сам занимаюсь составлением и проверкой договоров, обучаю этому своих сотрудников. Всегда важна экономическая составляющая документа, ведь любой процесс — это деньги. А их нужно уметь считать и планировать. Составить бюджет — это не просто заполнить табличку. Необходимо понимать потребность в проектах, сроки реализации, уметь защищать бюджет, заранее видеть риски.

Любой процесс — это еще и переговоры, поэтому нужно уметь с людьми договариваться, без этого результата не будет.

Фундамент моей работы — это технические знания. На них построена вся моя карьера. Однако недавно я пришел к мысли, что для управления бизнес-процессами одного высшего технического образования и различных курсов недостаточно. Для того чтобы развиваться и расти как топ-менеджеру, необходимо понимать происходящие процессы, а не искать решения интуитивно. MBA в моем понимании является синтезом необходимых мне знаний и компетенций. C 2020 года я начал получать это комплексное образование другого уровня Executive MBA в ВШЭ

— Что для вас значит словосочетание «настоящий профессионал»?

— Главный показатель профессионализма — это реальные дела, а не просто отчеты. Каждая цифра в них — часть репутации профессионала, которой он должен дорожить.

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