В Вологде объявили два аукциона на монтаж и демонтаж новогоднего оборудования

04.08.2021 [Общество]

В Вологде объявили еще два аукциона на монтаж и демонтаж новогоднего оборудования
Начальная цена контрактов 2 704 485 рублей и 963 800 рублей

За эту сумму будущий подрядчик, которого определят после 11 августа, должен будет смонтировать, содержать, а потом демонтировать 200 гирлянд сосулек, 145 прожекторов, 18 тросовых подвесов, 74 световых консолей, композиции "Дед Мороз на тройке" и "Лотос", 270 гирлянд "Бахрома",24 гирлянды "Шарики на пальму", 6 гирлянд "Снежинки", по одному коплекту "Небо" и "Надпись".

Сроки выполнения работ определены с даты заключения контракта по по 14 февраля 2022 года. 

До 1 сентября будет производится поставка гирлянд и их ремонт, с 1 сентября  до 31 октября будет выполнен монтаж новогоднего оборудования, имеющегося в наличии у заказчика. С 25 января по 14 февраля будет произведен демонтаж оборудования. 

Еще 963 800 рублей планируется потратить на установку, украшение и демонтаж 7 живых новогодних елей высотой 7 метров, одной ели высотой 15 метров, 13 новогодних елей высотой до 3,5 метров.  

Напомним, что это не все "новогодние" траты. В конце июня администрация Вологды заказала новые украшения к Новому году: сумма контракта составила 2,5 млн рублей. 

В списке — 50 ламп для прожекторов, 20 подвесов на дерево «Алмазные кольца» с комплектом подключения, световой акцент «Ель», 10 световых акцентов «Ель пьяная», подиум для ели, а также два световых акцента «Кружевная снежинка» и один «Звезда». Всё это обойдется городскому бюджету в 2 488 677 рублей 80 копеек.

Тэги: новый год

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