Более чем на 4 тысячи человек увеличится количество школьников в Вологодской области в этом году

Численность учащихся в Вологодской области в новом учебном году увеличится по всем уровням образования. Об этом рассказала Людмила Проничева, замначальника департамента образования на оперативном совещании и заседании Правительства Вологодской области.

По словам Людмилы Рудольфовны, в школах области в этом году будут учиться 143,3 тысячи детей, что на 4,1 тысячи детей больше, чем в прошлом году.

В детские сады региона будут ходить 77,7 тысяч детей, что на 2,4 тысячи детей больше, чем в прошлом году.

28,7 тысяч студентов будут учиться в профессиональных образовательных организациях, что на 2 тысячи студентов больше, чем в предыдущем году.

Только первоклассников 2021-2022 году в школах области будет учиться 16 800 человек. Всем первоклашкам, которые посещали в этом году детские сады, уже выданы подарки – наборы канцелярских товаров по программе губернатора «Первый раз в первый класс». Те, кто не посещали сады, могут забрать подарки в управлении образования своего города или района.

Напомним, что в этом году вологжане получат по 10 000 рублей на каждого школьника. По данным ПФР по Вологодской области, заявки поданы на 150 тысяч детей – это 82% от общего числа школьников в области. Подать заявление можно до 1 ноября через портал Госуслуги.

