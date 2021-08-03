Православная церковь через суд вернула себе здание в Вологде

В Арбитражный суд с иском к администрации города Вологды обратилась местная религиозная организация Православного Прихода храма Введения во храм Пресвятой Богородицы г. Вологды Вологодской Епархии Русской Православной Церкви. Она попросила признать право собственности на нежилое здание церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы г. Вологды 1818 года постройки, общей площадью – 60,7 кв.м., расположенного на территории Введенского кладбища.

Администрация города не сразу согласилась с иком, сообщив суду, что у здания нет техплана. Он был предоставлен в ходе судебного разбирательства. Больше у чиновников вопросов не возникло.

Церковь построена в 1818 году на средства и тщаянием вологодского купца Иосифа Ивановича Витушешникова. Здание храма было каменным одноэтажным, в одной связи с колокольней.

"Как указывает истец, в настоящее время постепенно начинаются восстановительные работы здания церкви, расчищена территория, проходят богослужения.Главным престолом церкви являлся престол во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы, с примыкавшей к ней с северной стороны каменной крестообразной церковью устроенной тщаянием гражданки А.И. Скулябиной. Это был единый ансамбль церкви во Введение во Храм Пресвятой богородицы. Здание Введенской церкви предлагалось снести на основании постановления Президиума Вологодского Горсовета от 05.03.1938. На сегодняшний день осталась только часть единого ансамбля здание церкви в виде креста", - говорится в решении суда.

Здание Введенского храма входит в границы объекта культурного наследия достопримечательное место «Казармы Александро-Невского полка и комплекс Введенского кладбища в г. Вологде, XVIII-XIX вв.» и отнесено к ценным объектам архитектурно-градостроительной среды. Однако, здание отсутствует в реестрах муниципальной и государственной собственности, не является объектом культурного наследия, и права на здание храма не зарегистрированы.

Суд учел все эти обстоятельства, и, опираясь на закон, удовлетворил иск Православной Церкви.