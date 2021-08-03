В Вологодской области горит 792 гектара леса

По данным на 2 августа, в Вологодской области действуют четыре лесных пожара на площади 792,15 гектара. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил начальник Департамента лесного комплекса региона Роман Марков.

Он уточнил, что три пожара тушат в Верховажском районе (их площадь 780 гектаров) и один пожар — в Череповецком районе (площадь 12,15 гектара). Борьбу с огнем ведут 124 человека и 52 единицы техники.

«Необходимо отметить, что, несмотря на дождливую погоду в некоторых районах области, в том числе и в Череповецком районе, почва в лесу не промокла, и соответственно возгорания идут прямо по лесной подстилке», — отметил Роман Марков.

Все пожары локализованы, ведутся работы по их ликвидации. Олег Кувшинников в свою очередь заявил, что регион готов оказать помощь Карелии в тушении лесных пожаров:

«Прошу связаться с Республикой Карелия, где ситуация крайне тяжелая — лесные пожары бушуют на площади более 10 тысяч га. И, если им требуется помощь, я прошу направить силы и технику нашим коллегам».

Всего с начала года на территории Вологодской области зарегистрировано 99 лесных пожаров на площади 1301 гектар.

Ранее NewsVo писал, что в Грязовецком районе лесозаготовитель незаконно срубил деревьев на полмиллиона рублей.