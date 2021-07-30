В Грязовецком районе лесозаготовитель незаконно срубил деревьев на полмиллиона рублей

30.07.2021 [Общество]

В Грязовецком районе полицейские в ходе рейда выявили незаконную рубку леса.

На месте происшествия было вырублено 34 дерева. Сумма ущерба составила 531 тысячу рублей. Подозреваемым оказался местный лесозаготовитель.

«Осуществляя заготовительную деятельность, подозреваемый умышленно вышел за пределы своей делянки. Незаконно спиленные деревья он отвёз на пилораму и переработал», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый возместил ущерб в полном объёме.

Тэги: черные лесорубы
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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