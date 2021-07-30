В Грязовецком районе лесозаготовитель незаконно срубил деревьев на полмиллиона рублей

В Грязовецком районе полицейские в ходе рейда выявили незаконную рубку леса.

На месте происшествия было вырублено 34 дерева. Сумма ущерба составила 531 тысячу рублей. Подозреваемым оказался местный лесозаготовитель.

«Осуществляя заготовительную деятельность, подозреваемый умышленно вышел за пределы своей делянки. Незаконно спиленные деревья он отвёз на пилораму и переработал», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области