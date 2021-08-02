Обновлённый проект зелёной зоны у стадиона «Динамо» представили жителям Вологды

02.08.2021 [Общество]

Обновлённый проект зелёной зоны у стадиона «Динамо» опубликовал на своей странице в социальной сети мэр Вологды Сергей Воропанов. Первоначальный проект вызвал много споров у вологжан.

По словам Сергея Воропанова, больше всего вологжане высказывались по поводу запрета поворота налево и недостатка парковочных мест. 

На новом проекте архитекторы изменили линии тротуара со стороны улицы Марии Ульяновой, благодаря чему появилась возможность левого поворота. Также они добавили парковочные места вдоль улицы Пушкинской. Сообщается, что, таким образом, учли необходимость доступа маломобильных вологжан.

Напомним, в середине июля архитекторы из «Лаборатории городской среды» совместно с транспортным специалистом Высшей школы экономики предложили создать новое общественное пространство на перекрёстке улиц Пушкинская и Марии Ульяновой.

– Необходим пересмотр автомобильного движения на перекрёстке, сужение полос в границах пешеходных переходов для уменьшения расстояния между тротуарами и замедления скорости автомобиля. Также предлагаем создать дополнительные наземные пешеходные переходы согласно существующим потокам. Это повысит безопасность пространства, улучшит видимость при выходе с мостика как для автомобилей, так и для пешеходов, сформирует более безопасную и доступную пешеходную связь с Пушкинской аллеей, – считают специалисты.

Парковочные места у стадиона они изначально предлагали перераспределить вдоль улицы Марии Ульяновой.

Также предполагается дополнительное озеленение пространства. 

– Это позволит не только разграничить потоки, но и создать благоприятную среду для кратковременного отдыха. Образовавшийся участок предполагается замостить брусчаткой, внедрить новую городскую мебель и освещение, – говорят архитекторы.

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