Архитекторы предлагают убрать парковку у стадиона «Динамо» в Вологде

На перекрестке у стадиона «Динамо» в Вологде изменят схему пешеходных переходов и расположение парковки. Это сделают для того, чтобы горожанам было удобнее посещать спортивный объект.
— Пушкинская аллея в конце улицы упирается в парковку, и, если пешеход планирует перейти дорогу по пешеходному переходу, ему придется пробираться через припаркованные автомобили. Это неудобно, особенно родителям с коляской и маломобильным гражданам. Поэтому перекресток у стадиона «Динамо» попал в руки архитекторов Лаборатории городской среды, — пишет в соцсети мэр города Сергей Воропанов.
Архитекторы предлагают сместить парковку на улицу Марии Ульяновой, замостить территорию плиткой, добавить озеленение, освещение, уличную мебель. Работы хотят провести уже в этом году.
Воропанов предложил жителям города высказаться по поводу предлагаемой концепции. В комментариях под записью мэра в соцсети разные мнения (ред. - орфография и пунктуация авторов сохранена).
— Фигня какая-то… там и так вечная проблема с парковкой. Архитекторы не придумали аллею между дорогами по Пушкинской сделать поинтереснее? Сделали бы там интересные зоны отдыха и спорта, напичкали бы интерактивой. Зачем усложнять жизнь людям, которые вынуждены по работе быть там или занимается на стадионе? Теперь за три квартала парковку надо искать, — пишет Анастасия Проничева.
— Перенесите просто пешеходный переход от входа стадиона ближе к ул. Герцена, а именно расположив от мостика до тротуара у Пушкинской, 52 и далее к дому Пушкинская, 43 пересекая улицу М.Ульяновой и аллею по Пушкинской. Так большинство пешеходов там и переходят. А автостоянку оставить на этом же месте, где и сейчас, только обозначив парковочные места. Зачем дополнительные зелёные зоны, если можно привести существующую аллею в порядок, удалить сухие ветви на деревьях, поставить красивые, удобные скамейки, т. д.? — пишет Юлия Потемкина.
— Хорошая идея, хотелось бы увидеть 3D проект, — считает Максим Ваулин.— А зачем движение только на право? На следующем перекрёстке тоже только направо можно, так и будут все по кругу кататься, — пишет Анатолий Шварц.