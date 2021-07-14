Архитекторы предлагают убрать парковку у стадиона «Динамо» в Вологде

На перекрестке у стадиона «Динамо» в Вологде изменят схему пешеходных переходов и расположение парковки. Это сделают для того, чтобы горожанам было удобнее посещать спортивный объект.

— Пушкинская аллея в конце улицы упирается в парковку, и, если пешеход планирует перейти дорогу по пешеходному переходу, ему придется пробираться через припаркованные автомобили. Это неудобно, особенно родителям с коляской и маломобильным гражданам. Поэтому перекресток у стадиона «Динамо» попал в руки архитекторов Лаборатории городской среды, — пишет в соцсети мэр города Сергей Воропанов.

Архитекторы предлагают сместить парковку на улицу Марии Ульяновой, замостить территорию плиткой, добавить озеленение, освещение, уличную мебель. Работы хотят провести уже в этом году.

Воропанов предложил жителям города высказаться по поводу предлагаемой концепции. В комментариях под записью мэра в соцсети разные мнения (ред. - орфография и пунктуация авторов сохранена).