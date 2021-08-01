227 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 227 новых случаев коронавирусной инфекции, 178 человек выздоровели, семь умерли. Такие данные 1 августа опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 54 981 пациенту. Большая часть из них — 49 036 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 383 человека.

Ранее NewsVo рассказывал, что в Вологде начали проводить бесплатные занятия иппотерапией для медиков, работающих с COVID-19. 352 тысячи рублей на этот проект получил из Фонда президентских грантов вологодский конно-спортивный клуб «Виват».

Организаторы планируют проводить реабилитацию медработников и их семей, используя методы иппотерапии (лечебной верховой езды), эквийоги (йоги с лошадьми) и ипповенции (терапевтического взаимодействия человека с лошадью).

