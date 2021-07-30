Бесплатные занятия иппотерапией для медиков, работающих с COVID-19, пройдут в Вологде

30.07.2021 [Общество]

Бесплатные занятия иппотерапией для медиков, работающих с COVID-19, организовал вологодский конно-спортивный клуб «Виват». Проект «Реабилитация медицинских работников в условиях пандемии COVID-19 «Лечебная верховая езда – медикам» получил 352 060 рублей из Фонда президентских грантов.

– Около 40 процентов российских врачей, работающих в «красной зоне» с зараженными коронавирусом, имеют психологические проблемы из-за стресса. Примерно у каждого десятого обнаружили депрессию, еще у десяти процентов наблюдается тревожное состояние и нарушения ночного сна, – говорится в описании проекта на странице Фонда президентских грантов. – Как показала практика общение с лошадьми приносит невероятное удовольствие и пользу здоровью. Иппотератия – это сплошной антистресс. Общение с лошадьми будет очень полезно и после тяжелой трудовой недели. Лошади отлично прогоняют депрессивные и меланхоличные состояния, дарят душевное спокойствие и энергетическую подпитку.

Организаторы планируют проводить реабилитацию медработников и их семей, используя методы иппотерапии (лечебной верховой езды), эквийоги (йоги с лошадьми) и ипповенции (терапевтического взаимодействия человека с лошадью).

Занятия пройдут в период с 15 июля по 25 октября. Набор в группу уже начался. Записаться можно по телефону +8 (900) 534-54-75.
 

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