Тропу здоровья и площадку для воркаута оборудуют в Тарноге

Вопросы усовершенствования существующих спортивных объектов и строительства новых обсуждались на градостроительном совете в Тарногском районе.

Так, например, ранее у средней школы здесь был построен новый спортивный стадион. На его строительство было потрачено почти девять миллионов рублей.

– По словам директора школы Валентины Дердяй, решение местных жителей, родительского комитета и администрации школы о создании вместо одного большого стадиона трёх полноценных площадок для игры в волейбол, баскетбол и мини-футбол позволило заметно увеличить число занимающихся физкультурой детей, – сообщает пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области.

Стадион был запущен в сентябре прошлого года и используется в полном объёме.

– До начала зимы здесь одновременно занимались три, четыре и даже пять классов, - рассказала Валентина Дердяй. – Зимой дети катались на лыжах по освещённой трассе. Весной все площадки стадиона снова ожили.

На этом стадионе установлен веревочный парк, нанесена разметка, размещены различные спортивные конструкции. Жители села просят дооснастить созданную на пришкольном стадионе воркаут площадку – приобрести тренажёры. На это потребуется два миллиона рублей.

Также тарножане попросили продолжить действие проекта «Народный тренер» в будущем году. Как ранее рассказывал NewsVo, благодаря этому проекту жители разных районов Вологодской области могут бесплатно заниматься спортом под руководством квалифицированных тренеров.

Помимо этого, на градостроительном совете обсуждалось усовершенствование освещённой лыжной трассы с дистанциями от 500 до 2000 метров.

– Предлагаем расширить её возможности, чтобы в летний период она превращалась в тропу здоровья, – отметил депутат ЗСО Александр Гордеев. - Можно предусмотреть асфальтовую дорожку длиной два километра, которая в летний период будет использоваться как лыжероллерная трасса. Тарножане также предложили обустроить вдоль тропы небольшие зоны отдыха, установить информационные стенды. Прошу включить этот объект в число приоритетных на 2022 год.

Губернатор поддержал идею жителей села.

– Такие тропы здоровья должны проявиться во всех центральных усадьбах области. И в Тарногском Городке в том числе, – подчеркнул Олег Кувшинников. – Однако жителям района стоит подумать – асфальтировать тропу здоровья или предусмотреть мягкое покрытие, более удобное для занятий скандинавской ходьбой и других видов активности. Как решат тарножане – так и будет!

Сообщается, что глава региона поручил департаменту финансов предусмотреть в областном бюджете на 2022 год средства для оснащения летней тропы здоровья, приобретения дополнительных тренажёров для площадки воркаут и продления проекта «Народный тренер».

На градостроительном совете также обсуждался вопрос необходимости строительства ещё одного физкультурно-оздоровительного комплекса.

По словам начальника департамента физической культуры и спорта Сергея Фокичева, ныне существующий ФОК «Атлант» не справляется с нагрузкой: залы заняты с шести утра и до позднего вечера. Большую часть занятий посещают школьники, которые учатся в две смены. Взрослая часть населения не может попасть на тренировки. Спортсменам приходится ездить на тренировки – в Нюксеницу и Сямжу.

– Нам нужно задуматься о том, чтобы быстрее здесь построить новый ФОК. Необходимо выбрать хороший проект и приступить к разработке проектно-сметной документации, – сказал Сергей Фокичев.

Губернатор согласился с идеей и предложил вынести вопрос по выбору типового проекта и места его расположения на публичное обсуждение, чтобы конкретные предложения тарножан были готовы к следующему градсовету.

