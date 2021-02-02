На базе комплекса «Витязь» в Вологде проходят бесплатные занятия спортом с тренерами

В рамках проекта «Народный тренер» на базе спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» в Вологде проводятся бесплатные занятия спортом для жителей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

— Сейчас каждую субботу в ФОКе проводится фитнес-зарядка, набрано четыре группы детей, которые занимаются подготовкой к сдаче норм ГТО. Есть группы по обучению детей плаванию. Как раз сегодня у нас новый набор: в течение двух месяцев проходит обучение, и далее дети могут пойти уже в спортивную секцию либо выбрать другой вид спорта. Большое внимание мы уделяем работе с ветеранами, для них организована группа по аквааэробике. Работаем с детьми с ограниченными возможностями здоровья, для этого в бассейне есть все условия. На базе «Орленок» проходят занятия по общей физической подготовке для всех желающих, — говорит начальник департамента физической культуры и спорта области Сергей Фокичев.

Информация о наборе в группы в Вологде публикуется на сайте департамента физической культуры и спорта области, СШОР «Витязь» и их официальных группах в социальных сетях. При этом, как отмечают в департаменте, проект очень популярный — набор на аквааэробику длился всего 30 минут, все места тут же были заняты.

— Мы понимаем, что люди ждут и надеются, что проект будет расширен, — говорит Фокичев.

Власти обещают, что с 2021 года проект «Народный тренер» будет реализовываться и в районах Вологодской области. На эти цели муниципалитетам выделены средства из областного бюджета. К систематическим занятиям физической культурой и спортом планируют привлечь около 3600 человек только в этом году.