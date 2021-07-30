230 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

30.07.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 230 новых случаев коронавирусной инфекции, 189 человек выздоровели, семь умерли. Такие данные 30 июля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 54 526 пациентам. Большая часть из них — 48 657 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 368 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что УМВД России по Вологодской области разослало в СМИ пресс-релиз, в котором предупреждает жителей региона об ответственности за продажу и покупку сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Тэги: коронавирус

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