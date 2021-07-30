Вологодские полицейские предупредили об ответственности за продажу и покупку сертификатов о вакцинации

УМВД России по Вологодской области разослало в СМИ пресс-релиз, в котором предупреждает жителей региона об ответственности за продажу и покупку сертификатов о вакцинации от коронавируса.

По словам полицейских, ответственность за такие действия предусмотрена ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

— За подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание составляет до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа — до одного года лишения свободы, — говорится в сообщении.

Кроме того, если вдруг обладатель поддельного сертификата окажется носителем коронавирусной инфекции, его ждет наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от тяжести последствий. Это может быть крупный штраф или исправительные работы. Если из-за действий нарушителя кто-то заболеет и умрет, наказание может ужесточиться до пяти лет лишения свободы.

В полиции подчеркивают, что уголовные санкции могут быть применены не только к должностным лицам, которые подделывают сертификаты о вакцинации, но и к гражданам, покупающим и использующим их.

Ранее NewsVo сообщал, что из-за сложной эпидобстановки режим повышенной готовности по коронавирусу продлили до 31 августа. С 29 июля в мобильные пункты вакцинации в Вологде и Череповце поступила новая, однокомпонентная вакцина — «Спутник Лайт».