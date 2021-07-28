5 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» поступили в Вологодскую область

28.07.2021 [Общество]

Первая партия однокомпонентной вакцины от коронавируса поступила в Вологодскую область. Об этом на заседании оперштаба в региональном правительстве рассказал губернатор Олег Кувшинников. 

«В регион 26 июля поступила вакцина „Спутник Лайт“ в количестве более 5 тысяч доз. Это однокомпонентная вакцина, она не требует введения двух доз, и, соответственно, двух визитов в пункты вакцинации. Поэтому принято решение использовать ее в мобильных пунктах вакцинации», — отметил Кувшинников.

Глава региона отметил, что поступивший «Спутник Лайт» будет поровну распределен между Вологдой и Череповцом и поступит в мобильные пункты вакцинации с 29 июля. В департаменте здравоохранения подчеркивают, что этой вакциной не рекомендуют прививаться жителям старше 60 лет. Для их вакцинации в мобильных пунктах по-прежнему будут использовать «Спутник V».

В Вологде привиться этой вакциной можно будет во дворце спорта на улице Конева, ТРЦ «Мармелад», «Севергазбанке» на улице Благовещенской и в «Макси» на улице Дальней. В Череповце — в спортивно-концертном центре «Алмаз», ТЦ «Новый век», на городском рынке (улица Максима Горького). 

Тэги: коронавирус, вакцинация

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