Молодой мужчина погиб под колесами поезда в Череповце

В Череповце грузовой поезд насмерть сбил человека. Трагедия произошла на 478 километре перегона Череповец - Хемалда.

По данным Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте, 22-летний мужчина пересекал железную дорогу в неустановленном месте, не убедившись в отсутствии поездов. Машинист подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Пешеход получил смертельные травмы, скончался на месте.

По факту гибели человека проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.