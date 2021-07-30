Молодой мужчина погиб под колесами поезда в Череповце

30.07.2021 [Общество]

В Череповце грузовой поезд насмерть сбил человека. Трагедия произошла на 478 километре перегона Череповец - Хемалда.

По данным Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте, 22-летний мужчина пересекал железную дорогу в неустановленном месте, не убедившись в отсутствии поездов. Машинист подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Пешеход получил смертельные травмы, скончался на месте. 

По факту гибели человека проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. 

Тэги: поезд, сбили насмерть

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