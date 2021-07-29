228 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

29.07.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 228 новых случаев коронавирусной инфекции, 198 человек выздоровели, семь умерли. Такие данные 29 июля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 54 296 пациентам. Большая часть из них — 48 468 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 361 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что из-за сложной эпидобстановки режим повышенной готовности по коронавирусу продлили до 31 августа. С сегодняшнего дня в мобильные пункты вакцинации в Вологде и Череповце поступит новая, однокомпонентная вакцина — «Спутник Лайт». 

Тэги: коронавирус

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