Вологодский губернатор призвал педагогов вакцинироваться от коронавируса

28.07.2021 [Общество]

Вологодский губернатор призвал сотрудников образовательных учреждений региона привиться от коронавируса к началу учебного года. 

— Вопрос безопасности наших учебных заведений зависит от ответственного отношения к своему здоровью, здоровью окружающих, здоровью наших детей именно тех людей, которые работают, возглавляют, трудятся в наших учебных заведениях: колледжах, вузах, школах, детских садах. Это все без исключения люди, которые трудятся в сфере образования нашего региона. И от вашей ответственности, от вашей доброй воли, от вашей ответственной гражданской позиции будут зависеть жизни наших детей. Обращаюсь ко всем о прохождении вакцинации до 1 сентября, — заявил в ходе оперативного штаба губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. 

Ранее NewsVo сообщал, что в прокуратуре Вологодской области объяснили, при каких условиях отказ сделать прививку от коронавируса может послужить основанием для отстранения от работы. 

Тэги: вакцинация, коронавирус

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