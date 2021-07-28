Вологодский губернатор призвал педагогов вакцинироваться от коронавируса

Вологодский губернатор призвал сотрудников образовательных учреждений региона привиться от коронавируса к началу учебного года.

— Вопрос безопасности наших учебных заведений зависит от ответственного отношения к своему здоровью, здоровью окружающих, здоровью наших детей именно тех людей, которые работают, возглавляют, трудятся в наших учебных заведениях: колледжах, вузах, школах, детских садах. Это все без исключения люди, которые трудятся в сфере образования нашего региона. И от вашей ответственности, от вашей доброй воли, от вашей ответственной гражданской позиции будут зависеть жизни наших детей. Обращаюсь ко всем о прохождении вакцинации до 1 сентября, — заявил в ходе оперативного штаба губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.