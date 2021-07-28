227 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 227 новых случаев коронавирусной инфекции, 206 человек выздоровели, семь умерли. Такие данные 28 июля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 54 068 пациентам. Большая часть из них — 48 270 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 354 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что Вологодский областной суд отменил постановление городского суда о привлечении к ответственности главы Вологодского района Сергея Жестянникова за нарушение масочного режима.