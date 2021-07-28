Главу Вологодского района привлекли за нарушение масочного режима, а потом отменили наказание

Вологодский областной суд отменил постановление городского суда о привлечении к ответственности главы Вологодского района Сергея Жестянникова за нарушение масочного режима.

Как ранее сообщал NewsVo, в феврале этого президент ассоциации пчеловодов Вологодской области, блогер Дмитрий Олегин обратился в полицию из-за несоблюдения масочного режима сотрудниками администрации Вологодского района. Об этом молодой человек сообщил 15 февраля в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети.

По словам Олегина, чиновники районной администрации первыми пожаловались в полицию на несоблюдение пчеловодом условий масочного режима на встрече с главой Вологодского района Сергеем Жестянниковым.

Тогда Олегин решил предпринять симметричные действия по отношению к главе района и направил 18 заявлений в полицию о допущенных чиновником нарушениях масочного режима. Свои заявления Дмитрий подкрепил фото и видеозаписями, которые были взяты со страницы Жестянникова в социальной сети.

16 марта 2021 года инспектором ГИАЗ ОМВД России по Вологодскому району в отношении Сергея Жестянникова был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.6.1 КоАП. В протоколе говорится, что Сергей Геннадьевич 31 января 2021 года на фестивале «Дворянских гнезд заветные аллеи» не выполнил правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Вологодской области. В частности, в общественном месте не соблюдал социальную дистанцию в 1,5 метра и находился без средств индивидуальной защиты, то есть без медицинской маски.

26 мая Вологодский городской суд признал виновным главу Вологодского района Сергея Жестянникова в совершении административного правонарушения и подвергнул чиновника административному наказанию в виде предупреждения, однако 7 июля областной суд отменил данное постановление. Там посчитали, что вина чиновника не доказана.

В качестве доказательств, подтверждающих то, что Сергей Жестянников нарушил правила поведения при введении режима повышенной готовности, в материалах дела были представлены два скриншота с его страницы в социальной сети и электронное обращение Дмитрия Олегина.

«При этом из содержания фотографий невозможно установить дату, время, место, в котором на них запечатлен Жестянников С. Г.», — говорится в решении Вологодского областного суда от 7 июля.

Так, на одной из фотографий глава Вологодского района держится за санки, на которых сидит женщина.

«Других людей поблизости нет. В силу абзаца 5 пункта 8.1 постановления Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229 (ред. от 29.01.2021) „О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Вологодской области“ прогулки не более двух человек вместе на улице разрешены. Место, в котором на указанной фотографии находится Жестянников С. Г., невозможно идентифицировать как относящееся к общественным местам, при нахождении в которых граждане обязаны соблюдать масочный режим», — пишет судья областного суда Наталья Мещерякова.

Кроме этого, при обжаловании было рассмотрено фото Сергея Жестянникова в помещении.

«Когда и где сделана фотография (или видео), из материалов дела установить невозможно», — написано в решении.

Рапорт сотрудника полиции и заявление Дмитрия Олегина областной суд так же не принял, как доказательство вины Сергея Жестянникова, ведь мужчины не были очевидцами правонарушения. В итоге, постановление о нарушение масочного режима чиновником, было отменено.