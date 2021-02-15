Пчеловод из Вологодского района обвинил главу муниципалитета Сергея Жестянникова в нарушении масочного режима

15.02.2021 [Общество]

24-летний президент ассоциации пчеловодов Вологодской области, блогер Дмитрий Олегин обратился в полицию из-за несоблюдения масочного режима сотрудниками администрации Вологодского района. Об этом молодой человек сообщил 15 февраля в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети. 

Как рассказывает Олегин, чиновники районной администрации первыми пожаловались в полицию на несоблюдение пчеловодом условий масочного режима, и теперь ему грозит штраф в 500 рублей. 

— По словам самого предпринимателя, без маски он оказался на мероприятии — конкретно, на встрече с главой района из-за брака защитного изделия, у которого оборвалась завязка. Тем не менее, на снимках и видео Олегин был без маски, что, по словам предпринимателя, и стало главным доказательством его вины, — сообщает gorodvo.ru.

Тогда Олегин решил предпринять симметричные действия по отношению к главе района и направил 18 заявлений в полицию о  допущенных Сергеем Жестянниковым нарушениях масочного режима. Фото и видеодоказательства, по словам блогера, у него есть.  Еще 50 заявлений вологжанин планирует подать на нескольких районных чиновников, которые тоже пренебрегали средствами индивидуальной защиты во время проведения массовых мероприятий. Причем заявления пчеловод подает в областное УМВД, так как боится, что начальник районного отдела МВД Павел Хаменев, будучи хорошим знакомым главы района, не отреагирует на жалобы должным образом.

Тэги: масочный режим

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Разбившийся в Нюксенском районе вертолет мог принадлежать одному из крупнейших в России киберпреступников
С вологодским учителем, грубо разговаривавшим со школьниками о Навальном, провели беседу
В Вологодской области ликвидировали зоологический заказник «Кемский»
Военный самолёт ТУ-142 совершил аварийную посадку под Вологдой
В Череповце суд отказал регоператору во взыскании долга за вывоз мусора из квартиры, в которой никто не живет
Госдолг Вологодской области составляет 15,7 млрд рублей
Сообщение о минировании ТЦ «Мармелад» в Вологде поступило утром 14 февраля
Житель Вологды поджег авто, водитель которого подрезал его на дороге
Мэр Вологды Сергей Воропанов в пятый раз стал отцом
В очереди за пенсией: в селе Шухободь Череповецкого района почтовое отделение открывают раз в неделю

Последние новости

Четыре медали завоевали вологжане на Чемпионате России по ездовому спорту

Соревнования прошли в Тверской области 11 по 15 февраля

142
0

Серию детских программ в преддверии 23 февраля подготовил Вологодский музей-заповедник

Мероприятия рассчитаны на школьников разных возрастов и студентов

140
0

Самолёт-памятник съехал с постамента в Вологде

Пока доступ к нему просто огородили лентами

1431
0

Тело мужчины обнаружили на месте пожара в Верховажском районе

Трагедия произошла в деревне Климушкино Верховажского района

291
0

Риелторы опровергли информацию о невозможности перевода «апартаментов» на Старом шоссе, 12 в жилые помещения

По словам руководителя фирмы «Моя крепость», все необходимые документы у них на руках

514
0

Череповчанин не смог вызвать такси и сел за руль пьяным

Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей и лишил прав на полтора года

276
0

В Великом Устюге женщину, которая ударила бывшего мужа ножом в спину, осудили условно

Инцидент произошёл утром 10 октября 2020 года

323
0

МФЦ в Вологодской области вернутся к обычному режиму работы с 24 февраля

Предварительная запись, ранее обязательная для всех посетителей центров, отменяется

448
0

В Вологде и Череповце сократят количество коек для больных коронавирусом

В областной столице речь идет об освобождении здания на Советском проспекте, 102 от больных COVID-19

423
0

Жители Вологодской области стали чаще оформлять ипотечные кредиты

В 2020 году количество таких займов выросло на треть

254
0

«Вологдаоблэнерго» оштрафовали за нарушение сроков подключения потребителя на 50 тысяч рублей

Речь идет о лесопилке в Соколе

258
0

Первенство Вологодской области по лыжным гонкам состоялось в Бабаево

Спортсмены соревновались как в личном, так и командном разряде

286
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Четыре медали завоевали вологжане на Чемпионате России по ездовому спорту
Серию детских программ в преддверии 23 февраля подготовил Вологодский музей-заповедник
Пчеловод из Вологодского района обвинил главу муниципалитета Сергея Жестянникова в нарушении масочного режима
Самолёт-памятник съехал с постамента в Вологде
Тело мужчины обнаружили на месте пожара в Верховажском районе
Риелторы опровергли информацию о невозможности перевода «апартаментов» на Старом шоссе, 12 в жилые помещения
Череповчанин не смог вызвать такси и сел за руль пьяным
 
31.01.2021 [Общество]

«Я просто гуляю!»/«Вы задержаны!»: хронология акции протеста в Вологде 31 января

7375
0
15.02.2021 [БлогоVO]

У нас во власти левая рука не знает, что делает правая!

113
0
15.02.2021 [Обзор Прессы]

Сельский норматив вывоза мусора в Вологодской области отменен и будет уменьшен

192
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика