Пчеловод из Вологодского района обвинил главу муниципалитета Сергея Жестянникова в нарушении масочного режима

24-летний президент ассоциации пчеловодов Вологодской области, блогер Дмитрий Олегин обратился в полицию из-за несоблюдения масочного режима сотрудниками администрации Вологодского района. Об этом молодой человек сообщил 15 февраля в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети.

Как рассказывает Олегин, чиновники районной администрации первыми пожаловались в полицию на несоблюдение пчеловодом условий масочного режима, и теперь ему грозит штраф в 500 рублей.

— По словам самого предпринимателя, без маски он оказался на мероприятии — конкретно, на встрече с главой района из-за брака защитного изделия, у которого оборвалась завязка. Тем не менее, на снимках и видео Олегин был без маски, что, по словам предпринимателя, и стало главным доказательством его вины, — сообщает gorodvo.ru.

Тогда Олегин решил предпринять симметричные действия по отношению к главе района и направил 18 заявлений в полицию о допущенных Сергеем Жестянниковым нарушениях масочного режима. Фото и видеодоказательства, по словам блогера, у него есть. Еще 50 заявлений вологжанин планирует подать на нескольких районных чиновников, которые тоже пренебрегали средствами индивидуальной защиты во время проведения массовых мероприятий. Причем заявления пчеловод подает в областное УМВД, так как боится, что начальник районного отдела МВД Павел Хаменев, будучи хорошим знакомым главы района, не отреагирует на жалобы должным образом.