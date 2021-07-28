Северную объездную дорогу начали строить в Череповце

Работы по строительству Северной объездной дороги стартовали в Череповце. Сдать объект планируют в 2022 году.

— Здесь построят четырехполосную дорогу, которая будет начинаться у поста ГИБДД на въезде в город и соединится с уже существующей в районе Шубацкой. Водители, направляющиеся на промышленные предприятия, смогут выбрать: ехать через Ясную Поляну или по новому участку, — сообщил на своей странице в соцсети мэр города Вадим Германов.