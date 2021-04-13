Капремонт Октябрьского моста в Череповце начнут после запуска Северной объездной дороги

Октябрьский мост в Череповце нельзя ремонтировать, пока не будет запущена Северная объездная дорога. Об этом на градсовете заявил губернатор Олег Кувшинников.

«Вопрос капитального ремонта Октябрьского моста без запуска альтернативного маршрута к проходным „Северстали“ и „ФосАгро“ обсуждать нецелесообразно. Начинать ремонт Октябрьского моста можно только после того, как будет построено большое транспортное кольцо — это обход от поста ГИБДД на Кирилловском шоссе до Ясной поляны, а также после завершения строительства Шекснинского проспекта. Исследования показали, что Октябрьский мост находится в ограниченно работоспособном состоянии. Начать ремонт моста по полосам возможно после завершения этих работ», — сказал Олег Кувшинников.

При этом, как сообщает официальный сайт мэрии Череповца, за состоянием сооружения будут постоянно наблюдать специалисты. Ремонт начнут раньше, если вдруг это понадобится.

Ранее NewsVo сообщал, что первая очередь ремонта Северного путепровода в Череповце завершится весной 2021 года. В мае строители планируют заасфальтировать правую половину моста и заняться восстановлением левой.