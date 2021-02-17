Ремонт Северного моста в Череповце обещают завершить до конца 2021 года

Первая очередь ремонта Северного путепровода в Череповце завершится весной 2021 года. В мае строители планируют заасфальтировать правую половину моста и заняться восстановлением левой.

— Движение транспорта переведут на отремонтированный участок в период с 10 по 12 мая. Окончание работ и снятие всех ограничений для движения планируется к концу 2021 года, — пишет в соцсети мэр города Вадим Германов.

По его словам, до наступления весны планируется отремонтировать две балки на всех пяти пролетных строениях, а также установить новые подферменные площадки.

Ранее NewsVo сообщал, что ремонт Октябрьского моста в Череповце решили перенести на 2022 год, когда будет достроен второй мост через Шексну.