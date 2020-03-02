Ремонт Октябрьского моста в Череповце решили перенести на 2022 год

Октябрьский мост в Череповце будут ремонтировать не в 2020, как планировалось ранее, а в 2022 году. Об этом сообщает официальный сайт мэрии города.

Сооружение обследовали инженеры мостоотряда № 11, которые сейчас работают на строительстве второго моста через Шексну.

«Мы воспользовались присутствием в городе опытных мостовиков и попросили их обследовать Октябрьский мост, — рассказал первый заместитель мэра Дмитрий Лавров. — Они говорят, что мост требует ремонта, но срочности нет, то есть его можно эксплуатировать до 2022 года, когда будет достроен второй мост через Шексну. Кроме того, специалисты указали на то, что нужно актуализировать проектно-сметную документацию. Она была подготовлена еще в 2016 году».

В итоге в мэрии приняли решение не ремонтировать ни сам мост, ни эстакады до завершения строительства второго, Архангельского моста. Ранее планировалось, что из-за ремонта придется перекрывать по очереди перекрывать выезды и въезды на мост. После ремонта эстакад, в 2022 году, планировалось начать ремонт самого моста, перекрывая по две полосы. При такой схеме на ремонт потребовалось бы четыре года.