В Вологде достроили ФОКОТ у школы №16

В Вологде сдан первый из двенадцати физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. Спортобъект появился у школы № 16, пользоваться им можно круглый год.

— Корт подходит для различных игровых видов спорта (мини-футбол, баскетбол, волейбол). Чтобы не путаться, разметку сделали разных цветов. Зимой будет отличный корт для хоккея. Рядом площадка для выполнения норм ГТО, — написал в соцсети мэр Вологды Сергей Воропанов.



Ранее NewsVo сообщал, что рядом со строящейся ледовой ареной в Бывалово в 2021 году также обещали возвести физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.