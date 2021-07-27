В Вологде достроили ФОКОТ у школы №16

27.07.2021 [Общество]

В Вологде сдан первый из двенадцати физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. Спортобъект появился у школы № 16, пользоваться им можно круглый год. 

— Корт подходит для различных игровых видов спорта (мини-футбол, баскетбол, волейбол). Чтобы не путаться, разметку сделали разных цветов. Зимой будет отличный корт для хоккея. Рядом площадка для выполнения норм ГТО, — написал в соцсети мэр Вологды Сергей Воропанов. 


Ранее NewsVo сообщал, что рядом со строящейся ледовой ареной в Бывалово в 2021 году также обещали возвести физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. 

 

Тэги: дворовый спорт

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