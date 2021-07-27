225 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

27.07.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 225 новых случаев коронавирусной инфекции, 217 человек выздоровели, восемь умерли. Такие данные 27 июля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 53 841 пациентам. Большая часть из них — 48 064 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 347 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что в прокуратуре Вологодской области объяснили, при каких условиях отказ сделать прививку от коронавируса может послужить основанием для отстранения от работы. 

Тэги: коронавирус

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