В парке Культуры и отдыха в Череповце высадят 118 новых деревьев и 820 кустарников

27.07.2021 [Общество]

118 новых деревьев и 820 кустарников планируют высадить в череповецком парке Культуры и отдыха.

— После 15 сентября здесь появятся клен «Роял Ред», ольха и береза с рассеченными листьями, сосна Мунгус горная, айва японская и даже десять декоративных яблонь. Жемчужиной всех новинок станут клены «Кримсон сентри». Их отличает пирамидальная форма кроны и цвет листьев, которые сохраняют насыщенно-бордовый цвет на протяжении всего сезона. Подозреваем, что именно эти клены и станут главными героями ваших фото в соцсетях, — отметил мэр Череповца Вадим Германов. 

Также планируется высадить 240 туй. Деревья образуют лабиринт. 

В списке растений, который планируют высадить в парке, есть и «лох серебристый». 

Ранее NewsVo сообщал, что с 17 мая в череповецком парке Культуры и отдыха идут работы в рамках проекта «Соляной сад. Восстановление исторического дендропарка». Проект благоустройства выиграл в конкурсе Минстроя в категории «Исторические поселения». Город получил 50 млн. рублей на его реализацию.

Тэги: мэрия Череповца

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