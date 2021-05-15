Парк КиО в Череповце закроют на реконструкцию с 17 мая

С 17 мая в череповецком парке Культуры и отдыха начнутся работы в рамках проекта «Соляной сад. Восстановление исторического дендропарка». Из-за этого парк закроют для посетителей.

«С 17 мая парк придется закрыть, будут проводиться глобальные работы: снятие асфальта, прокладка коммуникаций, электрокабелей. Будет работать техника, которая будет перевозить землю, экскаваторы. Обеспечить безопасное пребывание посетителей невозможно. Поэтому решено закрыть парк», — сообщила начальник управления по делам культуры Светлана Волохова.

По ее словам, с 15 июня со стороны улицы Горького будет организован вход в веревочный парк, но на основную территорию парка до завершения реконструкции доступа не будет.

Ранее NewsVo сообщал, что череповецкий проект благоустройства парка Культуры и отдыха выиграл в конкурсе Минстроя в категории «Исторические поселения». Теперь город получит 50 млн. рублей на проведение работ.

— Работы начнем в 2021 году и уже к концу 2022 года там появится зеленый лабиринт, установят новые аттракционы и арт-объекты, создадут теневые навесы и зоны отдыха, - написал на своей странице в соцсети мэр Вадим Германов.

Кроме того, в парке сделают новые дорожки, оборудуют эстраду с танцплощадкой, выкопают пруд