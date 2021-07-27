Срок реставрации дома на улице Ветошкина, 3 в Вологде продлили до 1 августа 2022 года

В Вологде продлили сроки реставрации дома-памятника на улице Ветошкина, 3. Об этом, отвечая на вопрос NewsVo, заявил прокурор Вологодской области Александр Гринев. Он подчеркнул, что информация была им получена из комитета по охране объектов культурного наследия.

— Текущим собственником объекта проведены противоаварийные работы. В настоящее время в комитет по охране объектов культурного наследия поступил отчет о проведении данных работ. После его утверждения состоится приемка комитетом выполненных работ на объекте, — пояснил прокурор.

По данным комитета, собственник попросил продлить срок разработки проекта реставрации дома-памятника. В итоге сроки по разработке документации продлены до 1 октября 2021 года, а сроки самой реставрации — до 1 августа 2022 года.

Как ранее сообщал Newsvo, 6 декабря 2018 года этот дом с земельным участком площадью 578 кв. м за 1,17 млн рублей купило ООО "Агентство регионального развития Вологодской области". Фирма, купившая дом, была зарегистрирована недавно - 21 августа 2018 года. Учредитель и директор этого ООО - Вероника Васильевна Новожилова. У нее есть общий "бизнес" с депутатом Вологодской гордумы Владимиром Новожиловым: он является учредителем и президентом, а она - директором "Фонда помощи пенсионерам и инвалидам". Известно, что жену депутата зовут Вероника Новожилова.

Этот двухэтажный деревянный дом 1911 года постройки, известный как дом священника Суровцева, является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому он был продан с охранными обязательствами - сносить дом нельзя. Согласно условиям договора о продаже, новый владелец обязан провести противоаварийные и консервационные работы на доме до 1 октября 2019 года, а до 1 июля 2021 года отреставрировать его.

В сентябре 2019 года в доме произошел пожар. Памятник серьезно пострадал.