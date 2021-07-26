В Череповецком районе похоронили двух мальчиков, погибших в ДТП в Москве

В деревне Коротово Череповецкого района похоронили четырехлетнего и пятилетнего мальчиков, погибших в результате ДТП в Москве. Они были двоюродными братьями и вместе погибли под колесами иномарки, которой управляла 18-летняя студентка.

«Она проехала по ним сначала передними колесами, потом задними. У ребят лиц просто не было, она их в асфальт впечатала. Марине на похоронах вызвали скорую. После всего этого она не хочет в Москву возвращаться. Воет на могиле сына и племянника, винит себя во всем, что случилось. Она хорошая мать и тетя заботливая. Сердце разрывается, смотреть на ее муки», - рассказала родственница погибших детей журналистам "Комсомольской правды".

Детей в итоге похоронили в одной могиле, в закрытых гробах. Валерия Башкирова, сбившая мальчиков, находится под домашним арестом.

Как ранее сообщал NewsVo, трагедия произошла на улице Авиаторов в столичном районе Солнцево 16 июля. Две женщины переходили дорогу по пешеходному переходу с двумя детьми (четырёх и пяти лет) и 9-месячной девочкой в коляске.Девушка за рулём «Мазды» наехала на пострадавших. В результате старшие дети скончались в больнице.

Выяснилось, что пятилетний мальчик приехал в Москву с родителями и бабушкой на свадьбу родственницы из Череповца. Четырехлетний погибший - его двоюродный брат.