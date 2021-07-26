227 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

26.07.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 227 новых случаев коронавирусной инфекции, 173 человека выздоровели, пять умерли. Такие данные 26 июля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 53 616 пациентам. Большая часть из них — 47 847 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 339 человека.

Ранее NewsVo сообщал, что жителям Вологодской области, которые получили второй компонент прививки от коронавируса в январе этого года, рекомендуют ревакцинироваться.

Тэги: коронавирус

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