Получившим второй компонент прививки от коронавируса в январе рекомендуют ревакцинироваться

Жителям Вологодской области, которые получили второй компонент прививки от коронавируса в январе этого года, рекомендуют ревакцинироваться. Это необходимо, как сообщает пресс-служба регионального правительства, чтобы обновить иммунитет.

Проводить повторную вакцинацию можно любым из зарегистрированных в России препаратов. Медики говорят, что в будущем, когда ситуация с коронавирусом станет менее острой, можно будет прививаться раз в год.

«За повторной вакцинацией необходимо обращаться в поликлинику или на выездные пункты в торговых центрах. В Вологде — это гипермаркет «Макси» на Дальней, «Мармелад», «Севергазбанк» на Благовещенской, СКК на Конева. В Череповце — Торговый центр «Новый век», СКК «Алмаз» и Городской рынок», — напомнил заместитель председателя оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, главный врач Вологодской городской больницы № 2 Алексей Плотников. — Я считаю, что повторную вакцинацию проходить нужно обязательно, поэтому на прошлой неделе я сделал первую вакцину уже повторной вакцинации».

Важно предоставить медицинским работникам сертификат о проведении первичной вакцинации от коронавируса.