«Пенная вечеринка»: в фонтан Комсомольского парка в Череповце вылили моющее средство

Ремонт понадобится фонтану в Комсомольском парке Череповца. Вандалы вылили в него банку моющего средства.

— Еще одни герои устроили шумное застолье в парке Ленинского комсомола. Последней каплей перед вызовом полиции стала банка моющего средства, вылитая в фонтан. Скажите, а вы тоже, когда с друзьями идете гулять, берете с собой бутылочку «Фейри»? Ну так, на всякий случай? Теперь фонтан ждет генеральная уборка и ремонт технической части, — пишет в соцсети мэр города Вадим Германов.

По словам Германова, топиарная фигура кошки в парке «Серпантин» пострадала тоже от рук вандала. Мэр выложил в сеть видео, на котором заметно, как в ночь на 23 июля на фигуре «отработал» удар ногой проходивший мимо молодой человек.

Позднее, 25 июля, голова кошки свалилась вниз после того, как ее случайно задел проезжавший мимо на самокате ребенок.