Четыре лесных пожара тушат в Вологодской области

В Вологодской области действуют четыре лесных пожара на площади 823 гектара. Из них три пожара в Верховажском районе, один в Тотемском, угрозы населенным пунктам нет. Такие данные прозвучали на совещании в правительстве региона.

Всего с начала года в Вологодской области было зарегистрировано 91 лесной пожар на площади 1289 гектаров. 70% были ликвидированы в течение первых суток.

Ранее NewsVo сообщал, что в пяти районах Вологодской области — Верховажском, Вытегорском, Вожегодском, Тотемском, Никольском — на прошлой неделе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.