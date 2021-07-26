Четыре лесных пожара тушат в Вологодской области

26.07.2021 [Общество]

В Вологодской области действуют четыре лесных пожара на площади 823 гектара. Из них три пожара в Верховажском районе, один в Тотемском, угрозы населенным пунктам нет. Такие данные прозвучали на совещании в правительстве региона. 

Всего с начала года в Вологодской области было зарегистрировано 91 лесной пожар на площади 1289 гектаров. 70% были ликвидированы в течение первых суток. 

Ранее NewsVo сообщал, что в пяти районах Вологодской области — Верховажском, Вытегорском, Вожегодском, Тотемском, Никольском — на прошлой неделе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.

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