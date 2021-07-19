16 лесных пожаров на площади более 400 Га тушат в Вологодской области

19.07.2021 [Общество]

В пяти районах Вологодской области - Верховажском, Вытегорском, Вожегодском, Тотемском, Никольском - вводится режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Об этом объявил глава региона Олег Кувшинников в ходе оперативного совещания 19 июля. 

На данный момент в регионе действуют 16 пожаров на площади 441 гектар (Верховажский, Вожегодский, Тотемский, Кирилловский, Вытегорский, Харовский, Усть-Кубинский, Никольский районы). На тушении работают 277 человек и 27 единиц техники. Локализовано и дотушивается девять пожаров на площади около сотни гектаров. 

— Такого не было последние шесть лет. За последние два дня площадь пожаров увеличилась на 300 гектаров, то есть практически в шесть раз. На ликвидацию брошены все силы лесхозов, предприятий-арендаторов, люди работают без сна и отдыха в тяжелейших условиях. Задействованы авиация, пожарные-спасатели, тяжелая техника. Наша задача — сделать всё возможное, чтобы остановить распространение огня, — отметил Кувшинников.

Из-за тяжелой ситуации с лесными пожарами в регионе было принято решение о создании оперативного штаба. Губернатор поручил увеличить кратность авиапатрулирования для обнаружения лесных пожаров на ранней стадии. Для создания противопожарных разрывов будет привлекаться тяжелая техника предприятий и организаций. В правительстве также обещают обеспечить оперативную выдачу разрешений на перевозку техники по дорогам общего пользования и сопровождение машин ГИБДД при необходимости. 

Арендаторам лесного фонда поручено остановить производства и выделить людей и технику для ликвидации лесных пожаров. Оплату работникам произведут в двойном размере. Предполагается, что все дополнительные расходы будут компенсированы из резервного фонда правительства Вологодской области. 

 

 

Тэги: лесные пожары

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