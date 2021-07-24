Вологжанин воровал из супермаркета сливочное масло для перепродажи

24.07.2021 [Происшествия]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего местного жителя, пытавшегося украсть восемь пачек масла из супермаркета на улице Добролюбова.

Он сложил продукты в рюкзак и вышел из магазина, сделав вид, что ничего не купил. Его действия заметили работники торговой точки.

«При просмотре записей с камер видеонаблюдения росгвардейцы и сотрудники охраны выяснили, что днем ранее данный гражданин дважды вынес аналогичным способом 13 пачек того же продукта», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Задержанный пояснил, что крал масло для перепродажи. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее newsVO сообщал о задержании вологжанина, который воровал из супермаркета зубные щётки и пасту.

Тэги: супермаркеты, кража, Росгвардия

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