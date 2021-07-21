Вологжанин воровал зубные щетки и пасту из супермаркета

33-летнего мужчину задержали в супермаркете на улице Сергея Преминина в Вологде. На одного из посетителей, который выходил из зала без покупок, обратил внимание охранник магазина.

— В гражданине охранник узнал злоумышленника, который ранее трижды совершал хищения из этого магазина. Мужчина брал с полок зубные щетки и пасту и проходил мимо кассовой зоны с неоплаченным товаром. В этот раз нарушитель также намеревался похитить предметы гигиены, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии.

На место были вызваны сотрудники вневедомственной охраны. Когда те решили поговорить с вологжанином, он стал себя вести агрессивно, попытался ударить росгвардейцев. Личность злоумышленника была установлена. Выяснилось, что с июня мужчина находится в розыске по подозрению в совершении ряда краж. Подозреваемый был передан полицейским.